Более 100 спортсменов поборются за медали Первенства России по триатлону в Перми

Фото: пресс-служба краевого правительства

28 июня Пермь станет местом проведения Первенства России по триатлону среди спортсменов до 23 лет. Соревнования пройдут в районе городской набережной и железнодорожного вокзала Пермь I. Ожидается участие свыше ста сильнейших триатлетов из разных регионов страны.

Как отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, Пермь уже в седьмой раз принимает крупные всероссийские соревнования по триатлону. По ее словам, интерес к этому виду спорта продолжает расти, поэтому наряду с главным молодежным стартом страны организаторы проведут фестиваль «Кама-спринт», рассчитанный на любителей.

Спортивная программа начнется ранним утром. В 7:30 на старт выйдут участники любительского турнира. Им предстоит преодолеть дистанцию, аналогичную профессиональной: 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и 5 километров бега. Старт Первенства России запланирован на 9:30.

На время проведения соревнований в центре города будут введены временные ограничения для автомобилистов. С 27 июня будет запрещена остановка и стоянка транспорта на отдельных участках улиц Монастырской, Советской, 25 Октября и Комсомольского проспекта.

Кроме того, 28 июня с 6:00 до 14:30 полностью перекроют движение на ряде центральных улиц, включая площадь Трех столетий, участки улиц Монастырской, Максима Горького, Советской, 25 Октября и Комсомольского проспекта.

Жителям и гостям Перми рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения в день проведения соревнований.

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