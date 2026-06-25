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НовостиОбщество25 июня 2026 10:30

В Перми Михаила Гордеева утвердили на должности начальника транспортной полиции

Более года он временно исполнял обязанности руководителя линейного отдела
Павел ШАТРОВ
Фото: пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте

Фото: пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте

Личному составу Пермского линейного отдела МВД России на транспорте 25 июня представили нового руководителя. Пост занял подполковник Михаил Гордеев. Он временно исполнял обязанности начальника с 13 ноября прошлого года.

Для назначения Михаила Гордеева на должность в Пермь прибыл заместитель начальника УТ МВД России по УрФО полковник полиции Дмитрий Кириченко. Прежний начальник линейного отдела в Перми Дмитрий Сысоев занимал пост с 24 апреля 2023 года.

Михаил Гордеев начал службу в органах внутренних дел с 2002 года на должности участкового уполномоченного милиции в Дзержинском районе Перми. В 2010 году он перешел на службу в транспортную полицию. Занимал различные должности в подразделении уголовного розыска, прошел путь от оперуполномоченного до начальника.

Вновь назначенный руководитель Пермского линейного отдела МВД России на транспорте окончил в Перми филиал Нижегородской академии МВД России. Женат, воспитывает сына и дочь.

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