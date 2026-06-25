После серии штрафов в Кунгуре добились капремонта крыш двух домов Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кунгуре завершилось исполнение судебного решения о капитальном ремонте крыш двух многоквартирных домов. Работы были проведены только после длительного разбирательства и нескольких штрафных санкций в отношении некоммерческой организации, ответственной за капремонт.

Поводом для вмешательства надзорных органов стали обращения жильцов. Люди сообщали о протечках, разрушении кровли и общем аварийном состоянии крыш. Проверка подтвердила, что региональный оператор, обязанный проводить капитальный ремонт, свои обязанности не выполнил.

Техническое обследование показало серьезный износ конструкций. В одном доме кровля была повреждена примерно на 65%: фиксировались разрушения парапета, повреждения гидроизоляции и вентиляционных шахт. Во втором здании выявили трещины в стропильной системе, коррозию металла и повреждения шиферного покрытия.

Несмотря на предписания об устранении нарушений, ремонт так и не был начат. В результате дело дошло до суда, который обязал организацию провести капитальный ремонт крыш, указав, что нехватка средств фонда не освобождает от выполнения обязательств, а бездействие создает угрозу безопасности жильцов.

Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Еловскому районам. Организацию предупредили об ответственности, однако работы в установленный срок не начались. После этого был назначен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, но и это не ускорило выполнение решения суда.

Далее судебные приставы семь раз привлекали должностных лиц к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 330 тысяч рублей.

Только после применения мер принудительного воздействия организация приступила к ремонту. В итоге решение суда было исполнено, а исполнительное производство завершено фактическим выполнением работ.

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