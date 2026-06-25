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НовостиОбщество25 июня 2026 7:43

Пермское УФАС выявило нарушения в рекламе стоматологической клиники

Стоматологии выдали предупреждение
Дарья ЩЕРБИНИНА
Пермское УФАС выявило нарушения в рекламе стоматологической клиники

Пермское УФАС выявило нарушения в рекламе стоматологической клиники

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Перми специалисты Пермского УФАС признали рекламу одной из стоматологических клиник несоответствующей требованиям законодательства. В адрес рекламодателя направлено предписание об устранении выявленных нарушений.

Нарушение было обнаружено во время проверки соблюдения норм Закона о рекламе. Речь идет о рекламных материалах стоматологической клиники «Стоматико», размещенных на окнах здания по адресу: улица Сапфирная, 10.

Как отметили в антимонопольном ведомстве, реклама медицинских услуг должна содержать предупреждение о наличии возможных противопоказаний. Кроме того, в ней необходимо указывать на необходимость консультации специалиста или ознакомления с инструкцией перед получением услуги.

В размещенной рекламе такая информация отсутствовала. По мнению УФАС, это является нарушением действующих требований законодательства о рекламе.

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