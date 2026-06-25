В Перми состоится масштабный баскетбольный марафон с участием около 300 команд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 26 по 28 июня стадион «Юность» в Перми станет площадкой для большого баскетбольного праздника. В течение трех дней здесь одновременно пройдут сразу пять турниров, в которых примут участие любительские команды со всего региона.

Спортсмены разыграют награды чемпионата и первенства Пермского края по баскетболу 3х3, определят сильнейших в чемпионате Перми, семейном турнире по уличному баскетболу и соревнованиях среди ветеранов боевых действий.

Главным событием программы станет Суперфинал по баскетболу 3х3 среди студентов вузов Приволжского федерального округа. Для проведения матчей на территории стадиона оборудуют 17 игровых площадок. Пять из них являются стационарными, остальные — мобильными. Отдельные корты подготовят для участников детского первенства Прикамья.

По словам одного из организаторов турнира Дмитрия Самарина, стадион «Юность» давно считается знаковым местом для развития уличного баскетбола в регионе. В прошлые годы здесь проходили крупные соревнования, которые собирали сотни игроков и болельщиков. Теперь организаторы решили вернуть эту традицию, тем более что спортивный объект был обновлен.

Ожидается, что за три дня на площадки выйдут около 300 команд. В студенческом Суперфинале ПФО за победу поборются по 14 мужских и женских коллективов. Пермский край представят команды Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Торжественный старт соревнований запланирован на 26 июня в 14:00. Игры первого дня завершатся в 18:00. В субботу матчи начнутся в 10:00, а вечером на центральной площадке пройдет гала-матч с участием известных баскетболистов разных лет. После него состоятся решающие встречи Суперфинала ПФО.

Воскресная программа также стартует утром — в 10:30. В этот день продолжатся игры чемпионата и первенства Пермского края, а также чемпионата Перми.

Посетить соревнования смогут все желающие — вход на стадион «Юность» во все дни проведения турнира будет свободным.

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