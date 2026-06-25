Более 12 тысяч жителей Прикамья обратились к врачам после укусов клещей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае продолжается сезон активности клещей. По данным на 24 июня 2026 года, в медицинские учреждения региона после укусов клещей обратились 12 836 человек, среди которых 2 080 детей.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципалитетах края. Наибольшее число обращений поступило из Пермского муниципального округа — 1 756 случаев. В Перми зафиксировано 1 338 обращений, еще 860 — в Добрянском округе.

Как отмечают специалисты, чаще всего жители сталкивались с клещами во время посещения лесов — такие случаи составили 53% от общего числа. Еще 31% укусов произошел на садовых участках, 13% — на придомовых территориях, а оставшиеся 3% — в других местах.

Исследования клещей, снятых с пострадавших, показали высокий уровень зараженности различными инфекциями. Более половины проверенных клещей — 52% — оказались носителями иксодового клещевого боррелиоза. Возбудители моноцитарного эрлихиоза человека обнаружены в 5,5% случаев, клещевого вирусного энцефалита — в 1,5%, гранулоцитарного анаплазмоза человека — в 1,1%.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru