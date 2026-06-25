Пермский «Амкар» объявил о назначении нового главного тренера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермский футбольный клуб «Амкар» сообщил о смене главного тренера. Руководить командой теперь будет Игорь Беляев. Он пришел на смену Ярославу Мочалову, который возглавлял клуб с сентября 2025 года. Соглашение с новым главным тренером рассчитано до конца июня 2027 года.

Новый наставник имеет большой опыт работы в курском «Авангарде», с которым его карьера была связана почти два десятилетия. В структуре клуба Игорь Беляев трудился с 2007 года, начиная с работы в тренерском штабе второй команды. За это время он занимал различные должности, включая посты главного тренера основной команды и спортивного директора.

Одним из значимых достижений специалиста стал выход «Авангарда» в Первую лигу по итогам сезона-2016/2017. Кроме того, в сезоне-2017/2018 он входил в тренерский штаб команды, которая дошла до финала Кубка России.

Под руководством Игоря Беляева курский клуб также показал лучший результат в своей истории, заняв восьмое место в первенстве ФНЛ сезона-2018/2019.

Ранее "КП-Пермь" писала, что пресс-служба ФК «Амкар Пермь» сообщила о датах проведения летних сборов команды. Пермяки начнут подготовку к матчам в дивизионе «Серебро» Второй лиги А.

Сбор команды и первая тренировка пройдут 24 июня. Тренировочные сборы продлятся до 12 июля. С 13 июля «Амкар» приступит к недельному циклу подготовки перед стартом в чемпионате.

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