В Перми стартовал ремонт дорог на улице Космонавта Леонова и бульваре Гагарина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми начали обновлять дорожное покрытие сразу на нескольких улицах, включая улицу Космонавта Леонова и бульвар Гагарина.

В Индустриальном районе ремонт стартовал на участке улицы Космонавта Леонова — от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Это продолжение работ, которые были завершены досрочно в прошлом году по тому же нацпроекту. Сейчас на объекте уже выполнено фрезерование старого покрытия и уложен выравнивающий слой. Подрядчик также занимается ремонтом тротуаров, готовит основание под парковочные карманы и съезды, а также устанавливает бордюрный камень. Всего здесь обновляют около 4 тысяч кв. метров дороги на протяжении 400 метров.

В Мотовилихинском районе ремонтируют бульвар Гагарина на участке от Южной дамбы до улицы Старцева. Дорожное покрытие уже отфрезеровано, также выполняются работы по устройству верхних частей колодцев. Общая площадь ремонта составляет более 12 тысяч кв. метров, длина участка — 600 метров.

Параллельно в разных районах города продолжается ремонт ещё на десяти дорожных объектах. Общая готовность превышает 50%. Так, в Дзержинском районе почти завершён ремонт улицы Решетникова между Петропавловской и проездом Якуба Коласа — остаётся только нанести разметку.

На улице Строителей в этом же районе работы также близки к завершению. Здесь уже обновили остановочные площадки, установили бордюры и почти закончили укладку верхнего слоя асфальта. Осталось завершить ограждения и нанести разметку. В целом в Дзержинском районе обновляют более 78,8 тыс. кв. метров дорог общей протяжённостью свыше 3,5 км.

В Ленинском районе идут работы на улице Петропавловской (от Крисанова до Попова), где основные этапы уже выполнены и сейчас наносят разметку. Также ремонтируют улицу Луначарского между Сибирской и Николая Островского: там уже сделали фрезерование, уложили выравнивающий слой и обновили колодцы. Впереди — ремонт съездов, парковок и нанесение разметки. В районе обновляют более 74,8 тыс. кв. метров дорог, общей длиной свыше 4 км.

Кроме того, продолжается ремонт улицы Николая Островского, проходящей сразу через Ленинский и Свердловский районы. Здесь уже выполнены основные работы, включая укладку асфальта и частичный демонтаж бордюров. Осталось привести в порядок пешеходные переходы и нанести разметку. Площадь работ — более 22,5 тыс. кв. метров.

В Свердловском районе ремонтируют участок улицы Революции между Комсомольским проспектом и Сибирской. Здесь уже завершены ключевые этапы: уложены слои асфальта и демонтированы колодцы. Сейчас обновляют тротуары и наносят разметку. Площадь ремонта — около 14,7 тыс. кв. метров.

Также в Мотовилихинском районе продолжается ремонт трёх участков перехода Стахановская — Восточный обход. Там уже выполнены фрезерование и укладка выравнивающего слоя, а также обновлены колодцы. Впереди — ремонт пешеходных переходов, установка знаков и разметка. Общая площадь работ составляет более 48 тыс. кв. метров.

В Кировском районе ремонтируют улицу Светлогорская. Здесь уже сняли старое покрытие, уложили выравнивающий слой и обновили бордюры. Сейчас укладывают верхний слой асфальта и готовят нанесение разметки. Площадь ремонта — около 13 тыс. кв. метров.

Всего в 2026 году в Перми планируют отремонтировать 15 участков дорог общей площадью около 235 тыс. кв. метров и протяжённостью примерно 13 км. Все работы должны завершить до конца летнего сезона.

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