В Пермском крае 25 июня ожидаются сильные грозы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
По информации Пермского ЦГМС — филиала Уральского УГМС, в среду, 25 июня, днём в отдельных районах Пермского края прогнозируются грозы. Из-за ухудшения погодных условий МЧС региона призывает жителей соблюдать меры безопасности.
Спасатели рекомендуют по-разному действовать в зависимости от того, где вы находитесь — в помещении или на улице.
Если вы дома:
закройте окна, двери и вентиляционные каналы; отключите электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности; не стойте у окон во время грозы; не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с головой, лучше включить громкую связь при разговоре.
Если вы на улице:
постарайтесь укрыться в здании — подойдут магазин, кафе или любое капитальное строение; остановки и металлические конструкции для укрытия не подходят; если гроза застала в автомобиле, остановитесь, закройте окна и переждите непогоду внутри; на открытой местности лучше присесть в низину, наклонить голову и обхватить колени; держитесь подальше от линий электропередачи.
В МЧС просят жителей быть внимательными и соблюдать осторожность во время ухудшения погоды.
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