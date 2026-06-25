В Пермском крае 25 июня ожидаются сильные грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По информации Пермского ЦГМС — филиала Уральского УГМС, в среду, 25 июня, днём в отдельных районах Пермского края прогнозируются грозы. Из-за ухудшения погодных условий МЧС региона призывает жителей соблюдать меры безопасности.

Спасатели рекомендуют по-разному действовать в зависимости от того, где вы находитесь — в помещении или на улице.

Если вы дома:

закройте окна, двери и вентиляционные каналы; отключите электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности; не стойте у окон во время грозы; не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с головой, лучше включить громкую связь при разговоре.

Если вы на улице:

постарайтесь укрыться в здании — подойдут магазин, кафе или любое капитальное строение; остановки и металлические конструкции для укрытия не подходят; если гроза застала в автомобиле, остановитесь, закройте окна и переждите непогоду внутри; на открытой местности лучше присесть в низину, наклонить голову и обхватить колени; держитесь подальше от линий электропередачи.

В МЧС просят жителей быть внимательными и соблюдать осторожность во время ухудшения погоды.

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