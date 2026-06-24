В Перми школьникам рассказали, как разные народы участвовали в ВОВ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

24 июня 2026 года в Перми студенческие отряды провели для школьников патриотический квиз под названием «Единство Победы». Мероприятие прошло в День памяти и скорби, 22 июня, в школе №145 — одной из школ города трудовой доблести.

Во время интерактивного занятия ученикам рассказали, какой вклад в общую Победу внесли разные народы страны. Особое внимание уделили тому, как традиции, культура и даже народное творчество поддерживали солдат и помогали им в годы войны.

Школьники узнали малоизвестные факты. Например, как музыка — игра на гармошке и балалайке — поднимала настроение бойцам на фронте. Также им рассказали об азербайджанских песнях и стихах, которые звучали на привалах и поддерживали солдат морально.

Отдельный блок был посвящён народам Севера и Сибири. Ребята узнали, как местные жители умели маскироваться в снежных условиях и использовали оленьи упряжки для перевозки раненых и доставки боеприпасов. Также говорилось о традициях народов Средней Азии: например, о красных ленточках, которые матери и жёны повязывали солдатам на удачу, и лепёшках-оберегах, которые хранились до возвращения домой.

Организаторы напомнили, что в годы войны рядом сражались представители разных народов — русские, татары, украинцы, белорусы, узбеки, казахи, грузины, армяне и многие другие, объединённые общей целью защиты страны.

Квиз стал частью всероссийской акции «Поклонимся великим тем годам», которую студотряды Пермского края проводят регулярно. Проект направлен на сохранение памяти о войне, подвиге тружеников тыла и воспитание уважения к истории у молодёжи.

Отдельные вопросы квиза были посвящены и вкладу Пермского края. Во время войны регион работал как важный тыловой центр: предприятия выпускали боеприпасы, порох и вооружение для фронта. В Прикамье также находили приют эвакуированные жители разных регионов, и именно здесь их труд и усилия стали частью общей победы.

Как отметил руководитель регионального отделения Российских студенческих отрядов Алексей Блюмин, подобные мероприятия — лишь часть большой работы. Студотряды участвуют в акциях памяти, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками, проводят благоустройство мемориалов и раздают георгиевские ленты. В прошлом году было вручено более 50 тысяч символов воинской славы.

Акция продолжается: впереди новые встречи со школьниками и студентами, а также работы по благоустройству памятных мест в регионе.

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