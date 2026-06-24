В Пермском крае за сутки ликвидировали 5 пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 24 июня 2026 года, за прошедшие сутки 23 июня в Пермском крае произошло и было потушено 5 пожаров.

Возгорания зафиксированы: один случай — в Перми, три — в Березниковском муниципальном округе и один — в Пермском муниципальном округе. Погибших нет, однако один человек получил травмы.

Чтобы снизить риск пожаров, в регионе продолжается профилактическая работа. 183 группы, в состав которых вошли 433 человека, провели ряд мероприятий на территории края.

За сутки специалисты обошли 1 717 жилых домов, проинструктировали по правилам пожарной безопасности 2 696 человек и раздали 2 205 памяток с рекомендациями.

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