Игорь Комаров и Дмитрий Махонин посетили новую галерею и центр реабилитации детей

24 июня 2026 года в Пермском крае состоялся рабочий визит полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Вместе с губернатором Дмитрием Махониным он побывал в Пермском краевом центре реабилитации детей-инвалидов и Пермской художественной галерее.

Реабилитационный центр для детей с инвалидностью

Первым объектом посещения стал краевой центр реабилитации, рассчитанный на 80 мест круглосуточного пребывания и 75 — дневного. Ежегодно здесь получают помощь более 2 тысяч человек с инвалидностью.

Фото: пресс-служба краевого правительства

Учреждение разделено на несколько направлений работы: социальную, психологическую, педагогическую и профессиональную реабилитацию. Центр оснащён современным оборудованием, позволяющим проводить комплексное восстановление здоровья и навыков.

Основную часть подопечных составляют дети с расстройствами аутистического спектра и нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом центр открыт для всех нуждающихся, а для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа помощи.

Территория учреждения полностью адаптирована для маломобильных граждан. Здесь создана безбарьерная среда и оборудованы площадки для адаптивного спорта: теннисные корты, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, зоны для прыжков, игры в бочча, стрельбы из лука и тренажёры. Также есть прогулочные маршруты и игровые зоны для детей и их семей.

По словам директора ГБУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» Владимира Бронникова, учреждение объединяет в одном пространстве медицину, образование, спорт и социальную поддержку, создавая полноценную систему восстановления.

Развитие медицинского кластера

В рамках визита также обсуждалось развитие медицинской инфраструктуры Камской долины. Уже сейчас здесь работают Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова и перинатальный центр.

Продолжается строительство нового краевого онкологического центра. По плану он будет оснащён на уровне ведущих клиник страны. Завершить строительство планируется в этом году, после чего начнётся лицензирование.

Ожидается, что онкоцентр станет одним из крупнейших медицинских учреждений подобного профиля в России и сможет принимать около 14 тысяч пациентов в год, обеспечивая полный цикл помощи — от диагностики до реабилитации. Лечение будет доступно в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Посещение Пермской галереи

В тот же день Игорь Комаров и Дмитрий Махонин посетили Пермскую художественную галерею — один из старейших региональных музеев страны, история которого насчитывает более ста лет.

Фото: пресс-служба краевого правительства

Недавно учреждение переехало из Спасо-Преображенского собора в новое здание. Благодаря этому площадь экспозиций увеличилась примерно в семь раз, что позволило расширить выставочные и образовательные программы.

В галерее теперь работают библиотека по искусству, научный архив, кафе, сувенирный магазин и многофункциональный зал для лекций, концертов и кинопоказов. Также открыт образовательный центр с мастерскими и детскими выставочными пространствами.

Игорь Комаров отметил, что переезд стал важным этапом в развитии музея и сохранении культурного наследия. При этом Спасо-Преображенскому собору возвращено его историческое назначение.

С момента открытия 31 марта новую галерею посетили уже более 107 тысяч человек.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, культурный кластер на территории бывшего завода Шпагина, частью которого стала галерея, формирует новую точку притяжения для туризма и развития творческих инициатив в регионе.

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