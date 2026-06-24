В Ильинском округе утвердили выплату за помощь в заключении контрактов на СВО Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ильинском муниципальном округе приняли решение о введении единовременной выплаты для граждан, которые помогают другим заключать контракт на военную службу для участия в специальной военной операции.

Соответствующее решение на 2026 год утвердила местная дума.

Размер выплаты составит 30 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться из резервного фонда администрации округа за каждого человека — гражданина России, иностранца или лица без гражданства, который заключит контракт благодаря содействию.

Новая мера начнёт действовать после официального опубликования решения.

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