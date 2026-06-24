Пермский краевой суд урегулировал конфликт между соседками за квартиру Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда рассмотрела апелляцию по спору между двумя собственницами одной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Истица владеет 1/3 доли в двухкомнатной квартире. Она обратилась в Мотовилихинский районный суд Перми с иском к женщине, которая после покупки на торгах в феврале 2025 года стала владелицей остальных 2/3 жилья.

По словам истицы, в квартире ей мешали нормально жить: повреждали замки, выбивали двери, а также через доверенное лицо пытались убедить её съехать и даже угрожали перестройкой стены. Кроме того, был случай, когда в её комнату без разрешения впустили постороннюю девушку.

Районный суд рассмотрел дело и встал на сторону истицы. Он установил порядок пользования квартирой и общими помещениями — кухней, санузлом и другими зонами. Также суд закрепил за истицей комнату площадью 11,3 кв. м, а за ответчицей — 17,6 кв. м. Дополнительно суд обязал ответчицу не препятствовать соседке в пользовании её жильём.

Ответчица не согласилась с решением и подала апелляцию в Пермский краевой суд. Она заявила, что распределение комнат нарушает пропорции долей, так как истице досталась площадь больше её части собственности.

Однако краевой суд оставил решение без изменений. В суде пояснили, что при реальной возможности совместного проживания распределение комнат может не строго совпадать с долями собственников. При этом превышение площади не нарушает права ответчицы — она может требовать компенсацию за разницу.

В итоге Пермский краевой суд не удовлетворил жалобу и подтвердил решение районного суда.

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