Писательница из Крыма, несмотря на тяжелую болезнь, продолжает писать книги

Фото: МК в Крыму

Любовь Сивельникова — крымская писательница для детей, член Союза писателей России и лауреат Государственной премии Республики Крым в номинации «Работа с детьми и молодежью». За свою жизнь она выпустила около тридцати книг. О себе она с иронией говорит: «Здоровье — ниже плинтуса, а настроение — выше облаков». Об этом пишет "МК в Крыму".

Недавно автор представила новый сборник и по-прежнему пишет стихи не только для детей, но и для участников СВО. Её жизненный девиз — «Вижу цель — не вижу препятствий». Уже около восьми лет она прикована к постели, но продолжает работать прямо из дома, который стал для неё и кабинетом, и местом творчества.

Жизнь и путь в литературу

Любовь Ильинична родилась 13 августа 1947 года в селе Плодовое Бахчисарайского района. Сначала она работала учителем начальных классов, затем почти 25 лет трудилась на заводе «Продмаш». Первые публикации её стихов появились в 1988 году, после чего она полностью посвятила себя литературе.

Первая книга вышла в 2000 году и называлась «Я — частица Вселенной». Затем последовали десятки других изданий: «Родник души», «Витамины из корзины», «Азбука крымских первоцветов», «Животный мир Крыма», «Советы юному туристу» и многие другие. Всего — около тридцати книг для детей и подростков.

Произведения Сивельниковой учат видеть в жизни добро, ценить дружбу, семью и красоту окружающего мира. На её стихи также создано около 28 песен, которые исполняют композиторы Валерий Гомозов и Ольга Сергеева. По её книгам проводят уроки, литературные встречи и внеклассные мероприятия.

Особенность её творчества — работа в жанре парафраз. Она умеет превращать сложные научные тексты в понятные и ритмичные стихотворения, благодаря чему детям легче воспринимать и запоминать информацию.

Творчество и встречи с детьми

С 2004 года писательница устраивала у себя дома литературные гостиные, куда приезжали школьники из разных районов Крыма. Эти встречи всегда проходили в тёплой и домашней атмосфере.

Она с улыбкой вспоминает, как дети заходили к ней, чувствовали запах угощений и с радостью участвовали в общении. Для неё такие встречи были не просто мероприятиями, а настоящими праздниками. Она уверена, что писать для детей нужно искренне и простым языком, понятным их возрасту.

Помощь детям и жизненная позиция

Особое внимание Сивельникова уделяет детям-инвалидам, сиротам и ребятам из неблагополучных семей. Все свои книги она бесплатно передаёт в библиотеки, школы, интернаты и детские дома Крыма.

На вопрос о том, почему она не продаёт книги, а раздаёт их, писательница отвечает просто: деньги приходят и уходят, а книги должны служить детям. Её цель — чтобы каждая книга помогала воспитывать добро, разум и любовь к жизни. Свой труд она называет «счастливой болезнью», которой остаётся верна всю жизнь.

Борьба с болезнью

Проблемы со здоровьем начались ещё в 1980-х годах. Со временем болезнь усиливалась: были падения, травмы, повреждение сухожилия, сильные боли. Позже она перенесла серьёзные осложнения, включая вывихи и деформации позвоночника.

С 2018 года писательница практически не может вставать с постели. Однако даже в таком состоянии она не оставила творчество: продолжает писать и издавать книги, несмотря на тяжёлые обстоятельства.

Она признаётся, что стихи помогают ей справляться с унынием и дают силы жить дальше. По её словам: «Я продолжаю жить! Я хочу жить и буду жить!»

Отзывы о писательнице

Преподаватель Инженерно-педагогического колледжа Наталья Матишева отмечает, что Любовь Сивельникова — необыкновенно интересный и многогранный человек. Общение с ней всегда оставляет сильное впечатление, а её творчество и личность вызывают искреннее уважение.

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