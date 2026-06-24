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НовостиОбщество24 июня 2026 13:31

Реконструкция путепровода на улице Монастырской в Перми выполнена на 70%

Общая длина нового путепровода составляет 102 метра
Дарья ЩЕРБИНИНА
Реконструкция путепровода на улице Монастырской в Перми выполнена на 70%

Реконструкция путепровода на улице Монастырской в Перми выполнена на 70%

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжаются работы по обновлению путепровода на улице Монастырской. Объект уже готов примерно на 70%. Об этом пишет "Business Class".

Строители завершили один из самых сложных этапов — возведение всех опор нового сооружения. Сейчас ведётся облицовка конструкций гранитом. Также на объекте полностью установлены 85 балок пролётного строения, каждая длиной от 14 до 19 метров. Общая длина нового путепровода составляет 102 метра.

На данный момент рабочие армируют последнюю, четвёртую плиту проезжей части и готовят основание мостового полотна. После заливки бетона по всей поверхности уложат гидроизоляцию и два слоя асфальта.

После завершения основных строительных работ подрядчик займётся благоустройством прилегающей территории возле Пермского института железнодорожного транспорта.

На обновлённом путепроводе появится архитектурная подсветка, светильники на колоннах вдоль тротуаров и новое освещение проезжей части.

Завершить все работы планируется в течение текущего дорожного сезона.

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