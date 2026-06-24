В Пермском крае мужчина более 30 лет жил без паспорта Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Оханском районе Пермского края прокуратура оказала помощь 65-летнему мужчине, который долгое время оставался без паспорта и не мог оформить документы.

Как выяснилось, в 1990-х годах он потерял паспорт гражданина СССР, но не сообщил об этом и не стал оформлять новый документ. Более 30 лет мужчина жил без паспорта, пока ему не понадобилось оформить социальные выплаты.

Чтобы получить российский паспорт, нужно было официально подтвердить факт его проживания в стране. Однако сделать это самостоятельно через суд он не мог из-за возраста и состояния здоровья.

В ситуацию вмешалась прокуратура. В интересах заявителя ведомство обратилось в Нытвенский районный суд (постоянное судебное присутствие в Оханске) с требованием установить факт постоянного проживания мужчины на территории России с 1992 года.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. После этого решение должно помочь в оформлении паспорта. Надзорное ведомство продолжит контролировать исполнение судебного акта.

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