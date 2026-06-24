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НовостиОбщество24 июня 2026 12:04

В Перми выберут лучшего сыровара

В Пермском крае 26 июня впервые пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения»
Виктория АНДРЕЕВА

Соревнование соберёт лучших специалистов, чтобы определить сильнейшего, который представит регион на всероссийском уровне.

Цель конкурса — повысить престиж профессии, поддержать импортозамещение качественных сыров и развивать кадры в отрасли. Участников ждут теоретическое тестирование и практические испытания: анализ молока, определение его качества и производство сыра.

Победитель получит шанс выступить на всероссийском этапе в Республике Мордовия, а также возможность выиграть денежные призы — до 1 млн рублей.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» при поддержке Минтруда России и регионов.