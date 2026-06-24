В Александровском округе появится новое образовательно-туристическое пространство

В Александровском округе реализуют проект «Яйва: любовь сквозь века». Он направлен на сохранение истории территории, её передачу молодому поколению и развитие туризма.

В рамках проекта планируется создать современное образовательно-туристическое пространство. История округа будет представлена через рассказы жителей, легенды и реальные факты. Познакомиться с ними можно будет с помощью аудиогидов, которые проведут гостей и местных жителей по основным историческим этапам.

Основной площадкой станет парк «Березовая роща». Там уже есть прогулочные дорожки, зоны отдыха и скульптуры персонажей местных легенд. Теперь здесь появятся и новые культурно-познавательные зоны.

По словам авторов проекта, в парке установят памятный знак — верстовой столб «На Бабиновском тракте», а также разместят десять информационных стендов с фотографиями и текстами. Посетители смогут изучать материалы в любое время года самостоятельно или в составе экскурсий.

Стенды расскажут о коренных народах, истории поселка Яйва, строительстве и значении Бабиновского тракта — важной дороги XVI века, которая связывала европейскую часть России с Уралом и Сибирью. Отдельное внимание уделят периоду Великой Отечественной войны и роли округа как крупного поставщика древесины в СССР. Также напомнят, что именно здесь снимали фильм «Девчата».

Проект также рассчитан на вовлечение молодежи в изучение родного края и краеведение. В Яйве уже работают патриотические и молодежные объединения, такие как «Хранители истории», «Юнармия» и «Молодая Гвардия». К работе над проектом привлекли и школьницу — ученицу 10 класса Дарью Курганову, как молодого эксперта.

Ранее в поселке уже выпускали туристические наборы и познавательные материалы о территории, включая брошюры и сувениры, а также детские раскраски с историями о Яйве, традициях и значимых местах округа.

В краевом Минтуризма отмечают, что интерес к Александровскому округу растёт. Среди популярных мест у туристов — Голубые озёра, Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве, пещеры региона и поселок Яйва, где снимали фильм «Девчата».

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