В Перми мошенники оформили кредитный договор на участника СВО – Героя России

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуру Ленинского района Перми обратился участник СВО. Данные Героя России использовали мошенники для оформления кредита.

Третьи лица с использованием персональных данных заявителя и без его согласия с помощью сети Интернет произвели верификацию в приложении кредитной организации. После получения доступа к его личному кабинету в банке, мошенники оформили от его имени кредит. Поступившие на счет 53 тыс. руб. злоумышленники похитили.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Надзорный орган поставил его расследование на контроль.

«После вмешательства прокуратуры права участника СВО восстановлены. Кредитный договор, заключенный от его имени, аннулирован. Из бюро кредитных историй исключена запись о наличии соответствующих обязательств», – сообщил Единый портал органов прокуратуры РФ.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru