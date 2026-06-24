В Прикамье Оханский округ присоединится к территориям с туристическим налогом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дума Оханского муниципального округа проголосовала за введение туристического налога. На территории округа начнут взимать новый налог с организаций и физических лиц, предоставляющих услуги по временному проживанию в гостиницах, отелях и хостелах.

Размер налога в 2027 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году – 2%, в 2029 году – 3%, в 2030 году – 4%, с 2031 года – 5%. По информации портала «На местах», туристический налог не будет применяться при предоставлении услуг физическим лицам в возрасте до 18 лет.

Новый налог в 2027 году увеличит поступления в бюджет округа на 900 тыс. руб. Туристический налог действует в 18 территориальных образованиях Пермского края, включая Пермь и Березники, Горнозаводской, Губахинский, Добрянский, Кунгурский, Красновишерский, Краснокамский, Кочевский, Нытвенский, Лысьвенский, Чусовской, Очерский, Пермский, Соликамский, Чердынский округа.

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