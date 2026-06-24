Турналог принес в бюджет Перми свыше 30 миллионов рублей

Фото: Администрация города Перми

Первый заместитель главы администрации Перми Яна Фурман на заседании Пермской городской Думы рассказала об итогах развития туристической отрасли в городе. Деятельность синхронизирована со стратегией Пермского края до 2035 года, главная цель которой – войти в лидеры Национального туристического рейтинга России. Работа строится вокруг четырех ключевых направлений: «Пермь культурная» с опорой на богатое наследие и событийный туризм, «Пермь промышленная» с экскурсиями на более чем 100 пермских предприятий, «Кама-река» и «Пермь зеленая», позиционирующая город как самый зеленый миллионник страны.

В Перми действуют 134 гостиниц, отелей и хостелов, в общей сложности насчитывающих 3 923 номера. В 2025 году численность туристов, останавливавшихся в пермских отелях и гостиницах, составила 404,3 тысячи человек. Это на 13,1 процентов больше показателя 2024 года. В этом году благодаря открытию новых гостиничных комплексов появилось еще 328 номеров. По среднему времени пребывания гостей - 3,7 ночи - Пермь занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе.

Значительный вклад в развитие туризма вносит транспортная доступность Перми. Из международного аэропорта «Пермь» организовано 17 внутренних и 9 международных рейсов. Пассажиропоток в 2025 году превысил два миллиона человек. Более 9,5 миллионов человек прибыли в город по железной дороге. В Перми побывали почти 80 тысяч пассажиров круизных теплоходов.

Доходы города от туристического налога по итогам 2025 года составили 30,7 миллионов рублей. На достижение таких показателей влияет развитая туристическая инфраструктура Перми: свыше 40 музеев, в том числе новая Пермская художественная галерея, Пермский зоопарк, вошедший в топ-5 самых больших по площади зоопарков России, более 20 театров.

– В Перми функционирует 1 211 предприятий общественного питания – это формирует насыщенную и разнообразную гастросреду для жителей и туристов. Пермь входит в топ-3 российских городов по обеспеченности кафе и ресторанами – это подчеркивает статус города как одного из ключевых гастронаправлений страны, – отметила первый заместитель главы администрации Перми Яна Фурман.

Для удобства гостей запущено приложение «Пермь Здесь», благодаря которому жители и гости города могут найти любую интересующую их информацию о туризме в Перми.

Комплексный подход к развитию индустрии туризма при поддержке краевого правительства уже принес городу признание на федеральном уровне – Пермь ежегодно показывает высокие результаты на всероссийской премии «Туристические города», получая признание в номинациях «Город креативного туризма», «Город MICE-туризма» и «Город гастрономического туризма».