В Перми на городской эспланаде зажгут Анна Немченко и Тося Чайкина

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пермь ждут насыщенные выходные дни 27 и 28 июня. Гостей городской эспланады ждет продолжение событий большого летнего фестиваля «Город встреч».

В рамках Дня молодежи состоится встреча со специальным гостем. Анна Немченко получила известность по съемкам в кино и своему блогу. Она является автором хитов «По городам» и «Танцпол везде».

Шоу с участием Анна Немченко стартует в 19:00. Вместе с хедлайнером Дня молодежи на сцену выйдут театр танца «Нью Вижн», ансамбль народного танца «Камушка», эстрадные коллективы «Веселые человечки» и «Автограф».

Продолжатся фестивальные выходные 28 июня. Пермяков и гостей города в 20:00 ждет выступление Тоси Чайкиной с хитами «В сердце бахнули стрелы» и «Беспринципные».

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