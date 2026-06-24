Дмитрий Махонин провел краевой оперштаб по готовности мест отдыха у воды

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Глава региона Дмитрий Махонин провел оперативный штаб с главами муниципалитетов. На встрече обсудили организацию мест отдыха у воды в летний сезон. Места отдыха в Прикамье обустраивают в рамках регионального проекта «Комфортный край» по направлению «Наша улица»

В прошлом году места отдыха у воды организовали в 27 муниципалитетах, включая Верещагинский, Губахинский, Оханский, Кудымкарский и Нытвенский округа. Дмитрий Махонин перед главами муниципалитетов поставил задачу должным образом содержать и готовить к лету организованные места отдыха у воды, а также своевременно устранять нарушения.

Краевое министерство ЖКХ провело ревизию содержания и хранения объектов благоустройства в округах. По ряду новых площадок отдыха у воды выявлены замечания, которые необходимо устранить в рамках гарантийных обязательств подрядчиков. Работы по организации мест отдыха у воды продолжаются в Александровском, Красновишерском, Пермском и Октябрьском округах.

Отдельное внимание оперштаб уделил обустройству контейнерных площадок. По информации главы краевого ведомства Натальи Киселевой, 14 муниципалитетов подали дополнительные заявки на строительство 214 контейнерных площадок и установку 561 контейнера в рамках регионального проекта «Комфортный край». Главам соответствующих территорий предстоит разместить закупочные процедуры до 31 июля.

По итогам первого полугодия 16 округов отстают от графика по строительству контейнерных площадок и закупке контейнеров. Дмитрий Махонин поручил взять главам территорий на особый контроль сроки выполнения работ. В этом году краевые власти запланировали построить еще 814 площадок и приобрести 1860 контейнеров в 33 округах.

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