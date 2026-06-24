Налоговая задолженность жителей Прикамья превысила 1,1 млрд рублей

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В краевом УФНС напомнили, что наличие налоговой задолженности может повлечь ряд негативных последствий. Должники недооценивают серьезность ситуации, полагая об исчезновении задолженности самой по себе.

Налоговая задолженность влечет к приостановке операций по банковским счетам и списанию средств, ограничению выезда за рубеж и аресту имущества. Чем дольше игнорируется долг, тем больше риск столкнуться с реальными ограничениями в повседневной жизни.

Как только формируется налоговая задолженность и истекает срок добровольной уплаты по требованию, налоговая служба направляет в банк поручение о списании средств со счета налогоплательщика. Одновременно с этим приостанавливаются все операции по счетам до полного погашения долга. Внесудебная мера применяется автоматически и не требует обращения в суд.

С начала 2026 года в Прикамье 82 тыс. физических лиц, включая бывших индивидуальных предпринимателей, получили решения о взыскании на сумму 1 189 млн руб. По состоянию на 1 мая, банки исполнили поручения на сумму 408 млн руб. или 34% от общего объема. На исполнении судебных приставов находится более 57 тыс. дел, по которым применяются меры ограничения выезда за пределы РФ и арест имущества.

«Не забывайте регулярно проверять личный кабинет налогоплательщика и своевременно оплачивать налоги. Пренебрежение этими обязанностями может привести к негативным последствиям», – советует руководитель Управления ФНС по Пермскому краю Наталья Гурова.

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