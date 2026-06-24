В Перми внесли изменения в правила выявления и демонтажа самовольных объектов

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Городские власти внесли на рассмотрение Пермской гордумы изменения в правила выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. Депутаты поддержали представленный заместителем главы администрации Перми Анной Лебедевой проект решения.

Согласно внесенных изменений, полномочия по обеспечению принудительного демонтажа, перемещения и хранения всех видов незаконных движимых объектов закрепляются за городским департаментом имущественных отношений. Их выполнение поручено подведомственному муниципальному учреждению.

Одним из нововведений стало регулирование восстановления территорий после демонтажа. Приводить в надлежащее состояние муниципальный земельный участок в соответствии с Правилами благоустройства после сноса незаконного объекта будет департамент дорог и благоустройства администрации Перми. Если нестационарный торговый объект размещен на частной территории, то обязанность по ее уборке возложат на собственника.

В Перми действует положение, регламентирующее порядок выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных объектов на находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участках. По инициативе главы города Эдуарда Соснина также реализуется проект «Пермь в порядке».

Проект охватывает инициативы и мероприятия, направленные на улучшение городской среды, повышение качества жизни и формирование позитивного имиджа Перми. Он включает масштабный перечень аспектов городской жизни от ремонта дорог и обновление транспортной инфраструктуры до благоустройства дворов и обустройства контейнерных площадок.

Проект «Пермь в порядке» также направлен на инициативное системное проведение субботников и облагораживание городской среды, включая ликвидацию объявлений и граффити. О фактах незаконного размещения различных объектов жители могут сообщать в администрацию своего района.

Реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории Перми, можно найти по ссылке на сайте администрации Перми.

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