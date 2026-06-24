На месте Архиерейского кладбища Перми обнаружили надгробия 136-летней давности

Фото: Камская археологическая экспедиция ПГНИУ | vk.com/archeology_psu

Камская археологическая экспедиция продолжают раскопки и расчистку территории бывшего Архиерейского кладбища в Перми на ул. Монастырской. Долгие годы на этом месте находился Пермский зоопарк.

Археологи сообщили о недавней находке. Они обнаружили два надгробия, принадлежащие представителям пермской купеческой семьи Мартыновых. Опрокинутый памятник принадлежит Таисии Николаевне Мартыновой, скончавшейся 15 апреля 1890 года от чахотки в возрасте 38 лет.

Муж Таисии Мартыновой являлся известным купцом 2-й гильдии. Петр Иванович Мартынов успешно торговал охотничьими принадлежностями и железными изделиями на Черном рынке в Перми, был членом в обществе пожарного комитета, состоял в епархиальном комитете правления миссионерского общества, избирался гласным в городскую думу.

Петр Мартынов Иванович пережил жену на 24 года и скончался от паралича в 1914 году. Его захоронение также находится на Архиерейском кладбище в Перми.

«Незадолго до обнаружения памятника Таисии Николаевны нами был найден памятник в виде маленького саркофага с именем Марии Мартыновой. На нем написано, что Мария Мартынова родилась 10 марта 1890 года, скончалась 9 апреля 1892 года», – рассказали археологи.

Удалось установить, что Мария была племянницей Петра и Таисии Мартыновых. Дочь младшего Василия Ивановича Мартынова скончалась от скарлатины. Василий Мартынов скончался в 1902 от чахотки в возрасте 37 лет. Он также покоился на Архиерейском кладбище вместе с другими представители большой семьи Мартыновых.

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