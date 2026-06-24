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НовостиЭкономика24 июня 2026 5:16

Казахстан получил первую партию сливочного масла из Прикамья

Продукцию маслоделов региона отправили автотранспортом
Павел ШАТРОВ
Фото: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

Фото: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

Казахстану потребовалась крупная партия сливочного масла. По информации управления Россельхознадзора по Пермскому краю, текущую потребность республики из Средней Азии 22 июня закрыли сельхозпроизводители Прикамья.

Объем поставки сливочного масла составил 6,19 тонны. Качество продукции подтвердили лабораторные испытания ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Крупную партию сливочного масла из Пермского края в Казахстан отправили авторефрижератором. Автотранспорт соответствует установленным ветеринарно-санитарным требованиям.

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