В Пермском крае годовая инфляция ускорилась на 0,07%

Инфографика: информационно-аналитический материал Банка России

Банк России подготовил аналитический отчет по инфляционным процессам в регионах страны. Годовая инфляция в Пермском крае за май ускорилась до 7,07% после 7% в апреле.

Аналитики связали незначительный рост с сезонным спросом на отдельные непродовольственные товары и услуги. Увеличение туристического спроса и его перераспределение с других направлений из-за геополитической напряженности привели к подорожанию отдыха на Черноморском побережье и речных круизов.

В непродовольственном секторе сезонный рост спроса и внеплановые ремонты на некоторых НПЗ вызвали рост цен на моторное топливо. Укрепление курса рубля позволило снизить цены на средства связи, электротовары и другие бытовые приборы.

Среди продовольствия заметно подешевела плодоовощная продукция. В Пермском отделении Уральского ГУ Банка России одну из главных причин связали со снижением затрат производителей из-за перехода на летний режим работы. Благодаря укреплению рубля стали дешевле сладкий перец и апельсины, бананы, яблоки и груши.

В целом по России инфляция в мае составила 5,3%. Согласно долгосрочному прогнозу, инфляция в 2026 году снизится до 4,5-5,5%, в 2027 и последующих годах будет находиться вблизи целевого показателя в 4%.

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