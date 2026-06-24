В Прикамье на 68% выросло количество сделок на рынке недвижимости

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевое управление Росреестра зафиксировало рост сделок на первичном и вторичном рынках недвижимости. Ведомство сравнило показатели мая текущего и прошлого годов.

Общее количество зарегистрированных прав собственности на жилье с заключением договоров купли-продажи выросло 4782, что на 4,5% больше аналогичного показателя 2025 года. По сравнению с началом года рост еще более значительный – 68,1%.

Положительная динамика также отмечена на рынке новостроек. В мае этого года Росреестр зарегистрировал 846 договоров участия в долевом строительстве против 771 в прошлом году. Рост составил 9,7%. Заключен 421 договор с привлечением кредитных средств и средств целевого займа, что составляет 49,7% от всех сделок.

В краевом ведомстве дополнили, что все договоры участия в долевом строительстве поступили через электронные сервисы. Подписание акта приема-передачи по договору с застройщиком не подтверждает возникновение права собственности дольщика на квартиру в новостройке. Право собственности на недвижимость удостоверяет государственная регистрация в Росреестре.

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