В Пермском крае 27 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье на основании постановления краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных округов 27 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя. Регион отметит День молодежи.

Запрет на продажу алкогольной продукции не затронет заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков навынос в них также запретят.

Административные штрафы для нарушителей составят: должностных лиц – от 20-40 тыс. руб., юридических лиц – 100-300 тыс. руб.

Для жителей Кунгурского округа запрет окажется наиболее длительным. Он будет действовать: 27 июня – в День молодежи, 4 июля – в День открытия «Небесной ярмарки», 11 июля – в День города Кунгура.

С начала года для жителей Пермского края общими на запрет розничной торговли алкоголем стали: 7 января – в Рождество, 23 февраля – в День защитника Отечества, 8 марта – в Международный женский день, 1 мая – в Праздник весны и труда, 9 мая – в День Победы, 26 мая – в школьное мероприятие «Последний звонок», 28 мая – в День пограничника, 1 июня – в День защиты детей, 12 июня – в День России.

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