На севере Прикамья простились с погибшим на СВО Юрием Усаниным

Красновишерск проводил с воинскими почестями в последний путь погибшего в СВО земляка. Усанин Юрий Павлович погиб при выполнении боевой задачи.
Юрий Усанин родился 26 января 1980 года. Подробности из жизни и боевого пути погибшего военнослужащего не сообщаются.
Администрация Красновишерского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка, разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
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