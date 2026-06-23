На севере Прикамья простились с погибшим на СВО Юрием Усаниным

Фото: Администрация Красновишерского муниципального округа

Красновишерск проводил с воинскими почестями в последний путь погибшего в СВО земляка. Усанин Юрий Павлович погиб при выполнении боевой задачи.

Юрий Усанин родился 26 января 1980 года. Подробности из жизни и боевого пути погибшего военнослужащего не сообщаются.

Администрация Красновишерского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка, разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

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