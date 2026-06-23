Пермский краевой суд принял новое решение по делу Чарльза Батлера

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Апелляционное определение Пермского краевого суда изменило приговор в части гражданского иска по делу Чарльза Батлера. Законному владельцу в лице АО «Порт Пермь» возвращены объекты недвижимого имущества, выбывшие в результате преступных действий осужденного.

Приговором Ленинского районного суда города Перми от 25 февраля 2026 года Чарльз Батлер был осужден в качестве соучастника и организатора присвоения чужого имущества к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда 23 июня 2026 года рассмотрела уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя, а также апелляционным жалобам представителей АО «Порт Пермь» и Чарльза Батлера на вынесенный указанный приговор.

Исследовав доказательства и проверив материалы дела, судебная коллегия отменила приговор суда первой инстанции в отношении Чарльза Батлера в части: принятых решений по гражданскому иску; ареста, наложенного на объекты недвижимого имущества; вопроса разрешения судьбы вещественных доказательств.

«Пермский краевой суд принял новое решение: истребовать из незаконного владения ООО «Диджитал Порт» и ООО «Порт Сити» в пользу государственного предприятия АО «Порт Пермь» объекты недвижимого имущества. Право собственности на объекты было отчуждено в результате преступных действий осужденного», – прокомментировала принятое решение пресс-служба краевого суда.

Вынесенный Ленинским районным судом Перми приговор в части назначенного Чарльзу Батлеру наказания оставлен без изменений.

Ранее в собственность государства вернули объекты АО «Порт Пермь» на 1 млрд руб. Апелляционный суд удовлетворил требования краевой прокуратуры.

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