Долгий прием и успокоение: пермяки рассказали, чего ждут от визита к врачу

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Половина опрошенных пермяков считают, что хороший врач должен вести прием дольше 18 минут. 32% пациентов убеждены, что за меньшее время они просто не смогут описать свое состояние или проблему. При этом от врача на приеме требуется не только квалифицированная помощь, но и успокоение для пациента. По данным опроса фармацевтической компании Медисорб, 41% опрошенных, посещая врачей, хотели бы выговориться и избавиться от чувства тревоги.

Внимательность и забота о пациентах – главные качества медицинских работников, по мнению четверти опрошенных пермяков. Среди важных профессиональных качеств опрошенные также отмечают вовлеченность специалиста (27%) и грамотную речь (24%). Реже всего пациентов беспокоит почерк медицинского сотрудника (6%) и пол (4%). При этом каждый четвертый испытывает сложности с поиском хорошего врача. Треть (33%) опрошенных доверяет этот выбор рекомендациям родных и близких. Еще 28% читают отзывы в интернете, а каждый седьмой (17%) внимательно изучает информацию о квалификации специалиста и его статусе в медицинском сообществе.

Выбор врачей не может быть случайным, ведь пациентам часто требуется не только медицинская помощь, но и моральная поддержка – 41% респондентов отмечают, что испытывают тревогу или беспокойство при посещении медицинских учреждений. А 33% опрошенных отправляются на прием с абсолютным спокойствием. При этом половина респондентов ожидают от врача грамотную и полезную консультацию (62%), внимание к деталям (44%) и помощь в назначении эффективных препаратов (39%).

«Результаты опроса показывают, что современному пациенту важны не только профессиональные знания врача, но и уверенность в том, что назначенное лечение будет эффективным. Качество лекарств становится связующим звеном между рекомендацией врача и результатом, который получает пациент, — отметила руководитель отдела маркетинга компании Медисорб, Анастасия Иванова.