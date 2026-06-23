В аэропорту Большое Савино отменили несколько рейсов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Большое Савино вновь произошли изменения в расписании полётов. Согласно информации онлайн-табло, отменены три рейса в Москву, которые должны были отправиться в 6:10, 7:55 и 23:55.

Кроме того, более чем на шесть часов перенесён вылет самолётов, следующих в Сочи и Анталью. Небольшие задержки также затронули рейсы в Хургаду и Нарьян-Мар.

Ранее "КП-Пермь" писала, что в аэропорту «Большое Савино» в Перми снова фиксируются массовые задержки рейсов. В общей сложности отложено 18 вылетов и прилётов. Пассажирам приходится ждать от 2 до почти 20 часов.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru