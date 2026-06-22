В Пермском крае появятся четыре новых кластера «Профессионалитета»

Фото: пресс-служба краевого правительства

22 июня в Перми подписали соглашения о создании новых образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря этому к концу 2027 года в Пермском крае будут работать уже 18 таких площадок, где студенты смогут быстрее получать практические навыки и готовиться к будущей профессии.

Ранее четыре колледжа и техникума региона стали победителями конкурсного отбора программы «Профессионалитет». Учебные заведения получат федеральное финансирование, которое направят на обновление материально-технической базы и закупку современного оборудования в 2027 году.

В церемонии приняли участие представители региональной власти, руководители предприятий и образовательных организаций. Основной целью подписанных соглашений стало укрепление сотрудничества между системой среднего профессионального образования и работодателями края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что новые кластеры помогут готовить специалистов в соответствии с запросами предприятий. Он поблагодарил партнеров проекта за вклад в развитие образования и создание условий для профессионального будущего молодежи.

Один из новых кластеров будет создан на базе Краснокамского политехнического техникума по направлению машиностроения. В его состав войдут 20 образовательных организаций и семь предприятий-партнеров. Сейчас техникум ведет подготовку по 19 программам среднего профессионального образования, а его выпускники востребованы почти в пятидесяти организациях.

Еще один кластер откроется на базе Пермского строительного колледжа. Он объединит 13 учебных заведений и 20 компаний строительной отрасли. Колледж обучает студентов по 14 направлениям подготовки, а сотрудничает с 28 работодателями региона.

Транспортный кластер появится в Соликамском автодорожно-промышленном колледже. В проект войдут 17 образовательных организаций и пять крупных предприятий. Учебное заведение реализует 20 образовательных программ, а его выпускников готовы принимать на работу более двух десятков компаний.

Четвертый кластер будет работать на базе Кунгурского колледжа агротехнологий и управления. Он объединит 18 образовательных организаций и 11 предприятий агропромышленного комплекса. Колледж готовит специалистов по 15 программам, а работодателями для его выпускников выступают 19 предприятий Пермского края.

Напомним, с 2025 года федеральный проект «Профессионалитет» входит в национальный проект «Молодёжь и дети».

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru