В Пермском крае ввели экстренный режим «Ракетная опасность»

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Краевой Минтербез и РСЧС сообщили о введении 22 июня с 14:33 на территории региона экстренного режима «Ракетная опасность». Все оперативные службы Прикамья оповещены и находятся в полной готовности.

Жителей Пермского края просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Необходимо придерживаться мер безопасности и следить за оповещениями МЧС.

Если вы находитесь в здании, то спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Пользоваться лифтом запрещено!

Если вы находитесь дома, то необходимо спуститься в подвал или найти внутреннюю комнату без окон, закрыть окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

Если тревога застала на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

Режим «Ракетная опасность» является официальным сигналом гражданской обороны. Режим предупреждает население о прямой угрозе удара ракетами или БПЛА. Есть высокая вероятность поражения территории с воздуха. Введение режима требует немедленного выполнения мер безопасности для защиты жизни.

Телефон экстренных служб – «112».

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