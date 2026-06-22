Елово 23 июня простится с погибшим на СВО морпехом Александром Бобылевым

Фото: Администрация Еловского муниципального округа

В селе Елово Пермского края пройдет церемония прощания с погибшим на СВО земляком. Бобылев Александр Сергеевич погиб при выполнении боевой задачи три года назад. Долгое время военнослужащий числился в списке пропавших без вести.

Александр Бобылев родился 1 марта 1991 года в деревне Березовка Еловского района Пермской области. После окончания Брюховской школы уехал в Пермь, работал кровельщиком на стройке, строителем высотных сооружений, дорожным рабочим.

В апреле 2023 года Александр Сергеевич заключил контракт с минобороны РФ для участия в СВО. Проходил службу в морской пехоте. В июне получил ранение, проходил лечение в госпитале. Через месяц вернулся в строй, погиб 31 июля 2023 года.

Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования брату Дмитрию Сергеевичу, всем родным и близким погибшего земляка. Церемония прощания и панихида состоятся 23 июня с 11:00 в ритуальном зале села Елово.

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