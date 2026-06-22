Информация об ограничении продажи бензина в Прикамье является ложной

Фото: ЦУР Пермского края

Краевой Центр управления регионом предупреждает жителей Прикамья о распространении в социальных сетях ложной информации. Ряд соцсетей опубликовали фейковое распоряжение главы региона об ограничении с 20 июня розничной продажи физическим лицам нефтепродуктов.

Согласно распространенному документу, бензин и дизельное топлива нефтепродукты будут продавать только для транспортных средств, зарегистрированных в Прикамье с номерными знаками: «159», «59» и «81». Ограничения, якобы, также не затронут транспортные средства органов власти, экстренных служб, сельхозпредприятий, участников СВО и их семей, транспортных карт и талонов.

«Опубликованное распоряжение не является подлинным, информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края,

Краевые власти рекомендует обращать внимание на информацию только из официальных источников. Если есть сомнения в правдивости постов необходимо обращаться в ЦУР Пермского края.

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