Пермский край 22 июня присоединится к Общероссийской минуте молчания

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прикамье в День памяти и скорби присоединится к Общероссийской минуте молчания в День памяти и скорби. Началась Великая Отечественная война. В этот день Россия отдаст дань памяти подвигу народов, которые прошли через ужасные испытания за гранью человеческих возможностей.

Присоединится к Общероссийской минуте молчания пермяки смогут в 14:15 местного времени. Прикамье вспомнит и почтит подвиг своих героических предков, не пощадивших своей жизни ради Великой Победы.

Выбор проведения памятной акции не случаен: 22 июня 1941 года в 12:15 в эфир вышло обращение советского правительства, сообщившее гражданам о нападении нацистской Германии на СССР.

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