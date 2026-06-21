В ДТП под Кунгуром погибла 22-летняя девушка

Девушка умерла в машине Скорой помощи. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 20 июня на трассе в Кунгурском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Около 23:20 в поисково-спасательную службу поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС о том, что на автодороге Кунгур–Ашап–Бажуки перевернулся мотоцикл REGULMOTO, есть пострадавшие. На место вызова выехали спасатели.

Когда они прибыли, то обнаружили пострадавшую девушку и сразу начали делать сердечно-лёгочную реанимацию, сменив сотрудников пожарной части №124, которые уже проводили реанимацию. После этого пострадавшую передали бригаде скорой помощи и помогли донести её до машины. Однако, несмотря на все усилия, 22-летняя девушка умерла в карете скорой по пути в больницу.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.