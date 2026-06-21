За год количество аварий с участием детей на питбайках и мопедах выросло в Прикамье на 71%

В ГИБДД отмечают, что основной пик активности на мототранспорте ещё впереди. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Пермского края Наталья Крипак озвучила тревожную статистику, комментируя «КП»-Пермь» ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом.

По её словам, в прошлом году в регионе зарегистрировано 15 ДТП с участием детей, управлявших мопедами и питбайками. Это на 71% больше, чем в 2024-м. В этих авариях пострадали 15 несовершеннолетних.

Ещё более удручающая картина — с мотоциклами и квадроциклами. Таких ДТП было 48 — рост на 655%. В них два человека погибли и 46 получили травмы. И самое страшное, что 40 из 48 аварий произошли именно по вине самих детей, которые сели за руль без навыков и знаний ПДД.

- В прошлые выходные в Березниках и Пермском районе дети на питбайках просто въезжали в автомобили на перекрёстках. Это говорит о полном отсутствии навыков и реакции. Травмы серьёзные — переломы ног в нескольких местах, сочетанные травмы. Ребёнок не оценивает последствий, а родители, давая ему ключи, дарят билет на каникулы в больницу, — подчеркнула Наталья Крипак.

Она добавила, что в этом году уже зарегистрировано 9 таких ДТП, и основной пик активности на мототранспорте ещё впереди. Особенно остро ситуация стоит в Пермском районе и отдалённых микрорайонах краевой столицы, где дети на мототехнике мешают жителям и создают аварийные ситуации на дорогах общего пользования.

Госавтоинспекция призывает родителей не покупать детям питбайки, мопеды и мотоциклы, если ребёнок не прошёл обучение, не имеет прав и не осознаёт риск. От одного такого «подарка» зависят жизнь и здоровье ребёнка.