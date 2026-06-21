Зарядка, экскурсии и мастер-классы: в Перми запускают неделю бесплатных мероприятий

Пермяков приглашают провести целую неделю с пользой и на свежем воздухе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Визит-центры «Егошиха» и «Горки» приглашают пермяков провести целую неделю с пользой и на свежем воздухе. С 23 по 28 июня там пройдут бесплатные мероприятия для детей и взрослых — экскурсии, мастер-классы и игры. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте зеленое-кольцо.рф.

23 июня, 17:00 — в визит-центре «Горки» состоится прогулка по экотропе «В поисках насекомых». Биолог-энтомолог поможет юным исследователям и их родителям найти скрытых обитателей травы и коры, расскажет об их роли в природе и научит наблюдать, не навредив.

24 июня, 17:00 — сразу две встречи. В «Егошихе» пройдёт прогулка «Как, когда и почему Пермь получила мировую известность?» — гости узнают о медистых песчаниках и геологических открытиях, прославивших город. А в «Горках» в это же время — мастер-класс по зоологическому рисунку, посвящённый пчеле Осмии: участники изучат строение насекомого и создадут точную иллюстрацию.

26 июня, 17:00 — на обеих площадках запустят семейную экоигротеку «Заповедные настольные игры». В увлекательной форме гости познакомятся с особо охраняемыми природными территориями и биоразнообразием Прикамья.

27 июня — насыщенная суббота. В 11:00 в «Егошихе» стартует прогулка-расследование «Биография Егошихи: Хроники выживания дикой природы», а в «Горках» — интерактивный практикум по профессиям промышленного эколога и биоэколога. В 13:00 в «Горках» орнитологи прочитают лекцию «Летняя симфония Егошихи: голоса пернатых» о поведении птиц и их роли как индикаторов здоровья города. В 14:00 там же — практикум о профессиях специалиста по экотуризму, ландшафтного дизайнера и экопросветителя. Завершится день в «Егошихе» в 16:00 мастер-классом «Ботанический рисунок: Лопушиные истории».

28 июня — в 10:30 в «Горках» при хорошей погоде пройдёт «ЭкоСтарт» — утренняя зарядка на свежем воздухе с прогулкой по экотропе. А в 16:00 там же состоится экскурсия «Зелёное кольцо Перми», где откроют скрытые уголки городского леса и научат замечать детали живой природы.

Оба визит-центра работают в рамках проекта «Зелёное кольцо». «Горки» открылись в конце мая в парке «Городские горки» (вход №8) и посвящены экологическим профессиям. «Егошиха» работает с февраля в парке «Разгуляй» (вход №2 со стороны ул. 2-я Разгуляйская). График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, понедельник — выходной.