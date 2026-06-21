Фото: телеграм-канал министра культуры Пермского края.

В Перми завершился Дягилевский фестиваль 2026 — одно из главных культурных событий года. Министр культуры Пермского края Алла Платонова назвала его событием, которое поднимает планку: плотная программа, смелые премьеры и глубокая работа с местной аудиторией.

- Плотность событий в этом году такова, что не хочется верить, что уже финал, — отметила министр.

По её словам, гости фестиваля высоко оценили уровень сценических постановок, синергию балета, музыки и современного искусства. Рецензенты, в свою очередь, выделили бережное отношение к классике и при этом — готовность к эксперименту.

Особо Алла Платонова подчеркнула образовательную составляющую фестиваля: мастер-классы, дискуссии и проекты для молодёжи.

- Это делает фестиваль не только зрелищем, но и инвестицией в профессиональное сообщество, — сказала она.

Министр также напомнила, что за видимой легкостью и зрелищностью — годы переговоров, согласований и подготовки.

- За каждым спектаклем, каждой программной строчкой — работа огромной команды фестиваля, — добавила она.

По мнению главы краевого Минкультуры, Дягилевский фестиваль не просто подтверждает статус Перми как культурного центра, но и создаёт устойчивую платформу для роста профессиональных и молодёжных инициатив.