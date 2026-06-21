В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

Непогода придет в Прикамье во второй половине дня в воскресенье. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 июня, во второй половине дня и до конца суток в отдельных районах края резко испортится погода. Синоптики прогнозируют сильные дожди (до 30 мм за 12 часов), мощные ливни (30 мм за час) и крупный град.

В связи с этим МЧС России по Пермскому краю выпустило штормовое предупреждение.

Непогода может привести к серьёзным последствиям: на дорогах возможны заторы и аварии, в зоне риска — системы ЖКХ и линии электропередач. Кроме того, из-за обильных осадков 21–23 июня на реках края ожидаются резкие подъёмы уровней воды и дождевые паводки.

Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными. Водителям рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и не совершать резких манёвров. Пешеходам лучше отложить прогулки и поездки, укрыться в помещении, закрыть окна и отключить электроприборы. На улице категорически не рекомендуется находиться рядом с линиями электропередач, а также прятаться под высокими деревьями.