Лев, тигрица и орангутан на ощупь — в Пермском зоопарке открылся необычный музей

Главные герои экспозиции — три точные копии реальных обитателей зоопарка. Фото: Пермский зоопарк.

В Пермском зоопарке торжественно открылась новая экспозиция «Зоопарк на кончиках пальцев» — тактильный музей, созданный специально для людей с нарушением зрения.

Главные герои экспозиции — три точные копии реальных обитателей зоопарка: африканский лев Леро, амурская тигрица Афина и орангутан Билл. Фигуры выполнены так, чтобы можно было изучить каждую деталь: пропорции, изгибы тела и даже фактуру шерсти — всё повторяет особенности живых животных.

Одна из посетительниц, впервые оказавшаяся на таком мероприятии, призналась, что для неё это было потрясением — раньше она и мечтать не могла «увидеть» дикое животное хотя бы на ощупь.

- Это было очень волнительно: в первый раз прикоснуться к дикому животному. Да, это всего лишь фигура, но в ней очень точно переданы пропорции, детали и особенности реального животного, которое живёт в Пермском зоопарке.

В планах организаторов — три формата работы. Первый — тактильные экскурсии небольшими группами: под руководством экскурсовода гости будут не торопясь изучать фигуры, а также трогать настоящие рога, перья и шерсть. Второй — мастер-классы, где можно закрепить впечатления и сделать сувенир на память. Третий — экскурсии с обратной инклюзией: их для зрячих будут проводить сами незрячие люди, чтобы разрушать стереотипы и учить взаимопониманию.