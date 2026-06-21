Бастрыкин взял на контроль дело о разрушающемся доме в Березниках

Ситуацию с аварийным домом взял под личный контроль глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жильцы многоквартирного дома на улице Челюскинцев в городе Березники на протяжении длительного времени безуспешно добиваются решения проблемы с аварийным состоянием здания, и теперь ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета России.

Проблемы с домом 1949 года постройки тянутся давно: разрушаются несущие стены и перекрытия, фасад трещит по швам, подвал затоплен, вентиляция не работает, а в квартирах — сырость и плесень. Придомовую территорию давно не убирают. Жильцы писали жалобы во все инстанции, но реакции не было. По этому факту Следственным управлением СК России по Пермскому краю уже возбуждено уголовное дело.

Теперь ситуацию взял под личный контроль глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя пермского управления Дениса Валерьевича Головкина срочно доложить, как идёт расследование и что делается для восстановления прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.