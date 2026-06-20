«Молот» продлил контракт с нападающим Ярашевым

Фото: пресс-служба ХК "Молот"

Хоккейный клуб «Молот» из Перми продлил соглашение с нападающим Артуром Ярашевым, который является воспитанником местной школы хоккея.

Для 23-летнего форварда прошедший сезон стал вторым во Всероссийской хоккейной лиге. В рамках ВХЛ он провёл 17 матчей и набрал 1 очко (0+1).

Состав команды покидают и игроки. В частности, воспитанник пермского хоккея Дмитрий Аржанов продолжит карьеру в другом клубе. Ранее из «Молота» также ушёл многолетний капитан Арсений Ерохин.

Ранее "КП-пермь" писала, что «Молот» подписал контракты с рядом новичков. В команду перешёл защитник Вадим Чеботарев, ранее выступавший за нефтекамский «Торос». Всего в ВХЛ он провёл 115 игр и набрал 9 очков (1+8). Также пермский клуб усилился нападающим Романом Опалевым.

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