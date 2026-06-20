В Пермском крае отменили режим "Беспилотной опасности" Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье отменили режим "Беспилотной опасности" и план "Ковер". об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности региона.

Напомним, сегодня утром 20 июня в Прикамье ввели режим беспилотной опасности. Сообщения с рассылкой от МЧС пермякам начали поступать около 9.20.

Еще через час над регионом закрыли небо, объявив план "Ковер" с радиусом до 100 километров. Аэропорт Большое Савино временно не принимает и не выпускает воздушные судна.

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