В Нытве строят школу на 825 учеников

Фото: пресс-служба краевого правительства

В ходе рабочей поездки в Нытвенский округ 19 июня 2026 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил, как идет строительство новой школы в Нытве. Учебное заведение рассчитано на 825 мест и уже готово более чем наполовину.

Школу возводят на улице Энгельса, и, по плану, она должна открыться в следующем году. Сейчас объект находится на этапе активных строительных и отделочных работ.

Фото: пресс-служба краевого правительства

Что будет в новой школе

В здании предусмотрены не только обычные классы, но и современные учебные пространства. Там появятся лаборатории по физике и химии, кабинет робототехники, мастерские для трудового обучения, библиотека с читальным залом, столовая, актовый зал и два спортивных зала.

На территории школы также обустроят спортивную зону: стадион с мини-футбольным полем, площадки для игр в баскетбол и волейбол, беговые дорожки с трибунами и площадку для сдачи норм ГТО.

Ход строительства

Руководитель проекта Дмитрий Степанов сообщил, что здание уже имеет готовый каркас, стены и остекление. Кровля выполнена почти полностью — на 95%. Сейчас рабочие занимаются фасадом, внутренней отделкой и благоустройством территории.

Позиция властей

Губернатор отметил, что важно создать в школе профильные классы и возможности для дополнительного образования. По его словам, после завершения строительства у учеников появятся современные лаборатории для занятий физикой, химией и робототехникой.

Фото: пресс-служба краевого правительства

Также он напомнил, что в Нытве продолжается капитальный ремонт школы №2, и поручил местным властям держать оба объекта под постоянным контролем.

Строительство в регионе

Работы ведутся за счет регионального бюджета и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Сейчас в Пермском крае одновременно строятся еще семь школ — в Перми, Березниках, Сиве и поселке Сергеевский Гайнского округа.

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